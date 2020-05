Slachthuizen moeten met plannen komen tegen corona

Vleesverwerkers moeten dinsdag met plannen komen om hun personeel beter te beschermen tegen het nieuwe coronavirus, anders stopt de verplichte controle op hun werk door de NVWA en moeten zij dicht. Een ultimatum dat landbouwminister Carola Schouten heeft gesteld, loopt dinsdagavond af.

Vorige week werd een slachthuis van vleesverwerker Vion in Groenlo gesloten, toen een groot deel van het personeel besmet bleek met het coronavirus. Ook enkele inspecteurs van de NVWA zijn positief getest. Daarop zijn slachthuizen in een brief gewezen op de regels waaraan zij moeten voldoen.

In slachthuizen werken veel arbeidsmigranten die vaak ook nog dicht bij elkaar gehuisvest zijn. „Mensen die niet in de sterkste positie zitten”, aldus Schouten. Dat geeft werkgevers volgens haar „een extra verantwoordelijkheid” om te zorgen dat zij veilig hun werk kunnen doen.