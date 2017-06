Siriz in 2018 niet gekort op subsidie

Hulporganisatie Siriz kan volgend jaar opnieuw beschikken over een subsidie van 1,5 miljoen euro van het ministerie van VWS.

Dat maakte staatssecretaris Van Rijn (VWS) deze week bekend.

Voor Siriz, dat hulp biedt bij ongeplande zwangerschappen, is het verlengen van de subsidie een opsteker. In de begrotingsstukken die het ministerie op Prinsjesdag presenteerde, was de subsidie voor 2018 gehalveerd.

Volgens Van Rijn is het departement ook na 2018 bereid om geld uit te trekken voor het ondersteunen van tienermoeders en van ongepland zwangere vrouwen en ter voorkoming van ongewenste zwangerschappen. Voorwaarde is wat hem betreft wel dat alle hulporganisaties uit de sector het eerst samen eens worden over de vraag voor welke projecten het geld het hardste nodig is. Het ministerie wil bovendien meer inzicht krijgen in de ondersteuningsbehoefte van jonge moeders. Een onderzoek daarnaar loopt inmiddels.

De hulporganisaties, waaronder Siriz, Fiom, Rutgers en de GGD’s, hebben inmiddels een prioriteitennota opgesteld, al valt daar volgens Van Rijn nog wel „een concretiseringsslag” in te maken. Per project moet volgens hem ook nog worden bezien wie de meest aangewezen geldverstrekker is: het rijk, de gemeenten of de zorgverzekeraars. Omdat definitieve besluiten nog wel even op zich laten wachten, blijft de Sirizsubsidie voor 2018 gehandhaafd.

De VWS-subsidie van 1,5 miljoen euro vormde vorig jaar de helft van de totale inkomsten van Siriz, zo blijkt uit het financieel jaarverslag van de organisatie.