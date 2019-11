Sint-Maarten krijgt negende kabinet sinds 2010

Op Sint-Maarten wordt dinsdag een interim-kabinet beƫdigd. Dat wordt het negende kabinet sinds Sint-Maarten een land werd binnen het Koninkrijk op 10 oktober 2010.

Er moest een nieuw kabinet komen na de val van de regering van Romeo-Marlin op 23 september. Het is een voorlopig kabinet, omdat de bevolking op 9 januari 2020 weer naar de stembus gaat voor een nieuw parlement.

Leona Romeo-Marlin, de vijfde minister-president sinds 2010, verloor haar steun in het parlement nadat twee parlementariƫrs zich onafhankelijk verklaarden van haar partij, de United Democrats. De twee steunen nu een nieuwe coalitie onder leiding van interim-premier Silveria Jacobs (National Alliance).

Het kabinet zal in eerste instantie bestaan uit vijf ministers in plaats van zeven. Van twee kandidaten is de screeningsprocedure nog niet afgerond.

De nieuwe interim-regering heeft als belangrijkste taken: harde aanpak van witwassen en financiering van terrorisme, en het uitwerken van afspraken met Nederland voor de wederopbouw van Sint-Maarten na orkaan Irma in september 2017. Daarbij is volledig herstel van de nationale luchthaven een prioriteit.