Shell „zet garanties voor NAM zwart op wit”

Mocht gaswinningsbedrijf NAM de gaskraan zover dicht moeten draaien dat het de aardbevingsschade in Groningen niet meer kan vergoeden, dan „kan de rekening naar Shell”. Die garantie staat binnen een maand of drie ook zwart op wit, heeft Shell-topvrouw Marjan van Loon de Tweede Kamer verzekerd. ExxonMobil, mede-eigenaar van de NAM, bleef daarentegen juist weigeren garanties af te geven

De Kamer is bezorgd of gedupeerde Groningers hun schade nog wel kunnen verhalen als de NAM failliet gaat en vroeg Van Loon bij wie zij dan kunnen aankloppen. Shell staat dan garant, zei Van Loon in de Kamer, en zal met mede-aandeelhouders ExxonMobil en de Staat afspreken hoe de kosten dan worden verdeeld. Maar Shell en ExxonMobil gaan ervan uit dat de NAM de kosten ook in de toekomst zelf prima kan opbrengen, onderstreepte de Shell-topvrouw keer op keer.

Van Loon stuitte in de Kamer op een muur van wantrouwen. Veel partijen zien de garantie van Shell liever zwart op wit en juridisch sluitend, maar daarover moet volgens Van Loon nog met het Rijk worden overlegd. Niet om nog ontsnappingsroutes in te bouwen om onder de aansprakelijkheid uit te komen, maar juist om ervoor te zorgen dat die sluitend is, verzekerde de Shell-bestuurder. „Onze intentie is het snel, netjes en volledig te regelen.” In april of mei moeten de afspraken klaar zijn.

ExxonMobil-kopstuk Rolf de Jong zegde slechts toe dat zijn bedrijf erop zal toezien dat de NAM niet failliet gaat, wat hem op hoon en verontwaardigd gemor kwam te staan. De Amerikaanse olie- en gasgigant gaf ook nooit eerder een aansprakelijkheidsverklaring voor de NAM af. Dat Shell, die wel zo’n aansprakelijkheidsverklaring had uitgegeven, die onlangs bleek te hebben ingetrokken wekte veel woede. Het was de aanleiding voor de Kamer om Shell, ExxonMobil en de NAM aan de tand te voelen.