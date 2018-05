Sharon Dijksma beoogd wethouder Amsterdam

Sharon Dijksma is een van de beoogde nieuwe wethouders voor de PvdA in Amsterdam. De oud-staatssecretaris krijgt als de onderhandelingen tot een goed einde komen de portefeuille verkeer en vervoer, water en luchtkwaliteit onder haar hoede, maakte de partij bekend. De huidige fractievoorzitter Marjolein Moorman is de andere kandidaat voor de twee posten van wethouder namens de sociaal-democraten. Zij krijgt dan de portefeuille onderwijs, armoede en schuldhulpverlening.

Hoewel de onderhandelingen voor het Amsterdams gemeentebestuur nog gaande zijn, heeft de fractie naar eigen zeggen voldoende vertrouwen in een goede afloop om de beoogde tweede wethouder al bekend te maken. „Sharon Dijksma heeft heel veel bestuurlijke ervaring, en ook nog op deze specifieke onderwerpen”, liet de partij weten. „Daarom is PvdA Amsterdam blij en trots met haar kandidatuur en kijkt de fractie uit naar de samenwerking.”

Dijksma, nu nog lid van de Tweede Kamer, kijkt uit naar haar nieuwe klus. „Ik vind het heel bijzonder en eervol om samen met mijn gezin in onze prachtige hoofdstad te mogen wonen en werken. De uitdagingen voor Amsterdam zijn groot. Deze fantastische metropool moet tegelijk leefbaar, bereikbaar en dynamisch blijven. Met als doel een beetje meer zuurstof te realiseren voor alle Amsterdammers. Het is deze opdracht waar ik ongelooflijk veel energie van krijg en die mijn hart sneller doet kloppen, ook omdat ik de portefeuille zo goed ken en weet wat het zal kunnen betekenen in het dagelijks leven van alle Amsterdammers.”

GroenLinks kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen in de hoofdstad als grootste uit de bus. De partij onderhandelt momenteel met de PvdA, SP en D66 over een nieuw stadsbestuur. GroenLinks-fractieleider Rutger Groot Wassink zei hierover woensdag dat de partijen „goed op weg” zijn.