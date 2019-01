SGP zoekt contact met agrariërs

De SGP heeft een klankbordgroep opgericht om ideeën uit wisselen met mensen die werkzaam zijn in de agrarische sector.

Vrijdagmiddag vindt de eerste bijeenkomst plaats op een biologische boerderij in Tienhoven. Vanuit de SGP zitten in de klankbordgroep: SGP-Tweede Kamerlid Bisschop, fractiemedewerker Maljaars en beoogd Europarlementariër Ruissen.

De agrariërs zijn uit het hele land afkomstig en zijn werkzaam in de diverse sectoren uit de land- en tuinbouw.

De bedoeling van is dat de groep enkele malen per jaar bij elkaar komt en met elkaar de actuele zaken in de agrarische sector bespreekt. De politici willen graag de mening van de sector vernemen over diverse beleidsmaatregelen die de overheid voorstelt. Zo staat op de eerste bijeenkomst de toekomstnota van minister Schouten centraal.