SGP zet christelijk netwerk rond gezin op

Op initiatief van de SGP komen maandag in De Klomp vijftien organisaties bijeen om een pro-familynetwerk op te richten. Dat platform moet tegenwicht bieden aan de aanvallen op het klassieke gezin.

De bijeenkomst is een vervolg op een eerder, besloten overleg eind vorig jaar over de positie van het gezin in onze samenleving.

Aan het overleg in De Klomp doen organisaties mee zoals stichting De Vluchtheuvel, Stichting Katholieke Gezinsweekenden, Centrum voor Huwelijk en Gezin en het Transatlantic Christian Council. Verder zal er een predikant van de Gereformeerde Gemeenten bij zijn en ChristenUnie-Kamerlid Voordewind.

De bijeenkomst staat eerst in het teken van kennismaking. Daarna gaan betrokkenen samen na welke kansen er zijn om invloed uit te oefenen op de publieke opinie en op het gezinsbeleid en hoe de stem van het traditionele gezin kan worden versterkt.