SGP worstelt weer met vrouw

De feestvierende SGP’ers die zaterdagmorgen dagblad Trouw opensloegen, krabden zich ongetwijfeld even achter de oren toen ze op pagina 3 de kop lazen: ”Pleidooi SGP-denktank: Zet meer vrouwen op de kieslijst”. Volgens de directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP, Jan Schippers, zou een op de vijf personen op de SGP-kieslijsten een vrouw moeten zijn. Het nieuwsbericht bevatte een analyse van enkele uitspraken die Schippers op persoonlijke titel had gedaan in een artikel over het 100-jarig bestaan van zijn partij, verderop in de krant.

Iemand die ook met verbazing het artikel las, was Jan Schippers zelf. Want de interpretatie die de krant aan zijn uitspraken had gegeven was exegetisch toch wel te ruim. Schippers: „Wat ik had gedaan, is op persoonlijke titel mijn verwachting uitspreken over de toename van het aantal vrouwen op SGP-lijsten in de toekomst. Wat je ziet is dat jonge SGP-vrouwen doorstuderen en ook meer en meer een gewaardeerde inhoudelijke bijdrage leveren aan de activiteiten van de SGP-jongeren. Mijn uitspraken waren meer constateringen over een natuurlijke ontwikkeling dan oproepen. In het bericht op pagina 3 was van de nuanceringen die in het interview stonden, weinig terug te vinden.”

En daarmee lijkt de zaak, die even tot gefronste wenkbrouwen leidde, toch weer met een sisser af te lopen.