SGP wil wetgeving verkiezing Senaat opschorten

De SGP in de Eerste Kamer wil dat de regering het wetgevingsproces over verandering van de manier waarop de Eerste Kamer wordt gekozen, opschort.

Refererend aan de tentoonstelling ”Bij ons in de Biblebelt” zei fractievoorzitter Peter Schalk dat het erop lijkt dat minister-president Rutte en de minister van Binnenlandse Zaken de SGP in het museum willen hebben. Volgens de SGP’er is die kans „erg groot” als een wijzigingsvoorstel over de verkiezing van de Eerste Kamer het haalt.

De SGP hekelt het feit dat de Eerste en de Tweede Kamer het rapport van de staatscommissie parlementair stelsel nog niet hebben besproken, maar de betrokken ministeries het wetgevingsproces al wel hebben opgestart. De departementen van Algemene Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben het voorstel tot wijziging van de Grondwet ter consultatie voorgelegd aan het publiek. De wijziging moet regelen dat de zittingsduur van senatoren langer wordt en iedere drie jaar de helft van de Eerste Kamer wordt gekozen. Ook behelst het dat de Grondwet voortaan op een andere manier gewijzigd wordt.

Schalk wijst erop dat de staatscommissie afraadt om de Eerste Kamerverkiezingen aan te passen. De commissie, onder leiding van VVD-coryfee Johan Remkes, is wel positief over het veranderen van de zogeheten tweede lezing bij een grondwetswijziging.

De Eerste Kamer stemt volgende week over het voorstel. Volgens Schalk lijkt de motie, die hij dinsdag indiende bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Senaat, het te gaan halen.