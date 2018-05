SGP wil snel debat over eenverdiener

De SGP-fractie in de Tweede Kamer is teleurgesteld in antwoorden van het kabinet op vragen over de positie van eenverdieners. Zij wil na het meireces snel een debat.

Nadat in februari het CPB-rapport ”Eenverdieners onder druk” verscheen, stelde CU-Kamerlid Bruins diverse kritische vragen. De inmiddels binnengekomen antwoorden van staatssecretaris Snel (Financiën) stellen de SGP-fractie teleur. Snel schrijft dat het beleid van het kabinet ervoor zorgt dat eenverdieners er evenveel op vooruitgaan als tweeverdieners. Maar „de gapende kloof tussen beide categorieën wordt dus geen millimeter kleiner”, reageert Kamerlid Stoffer, „terwijl het verschil tussen een- en tweeverdieners de laatste jaren alsmaar groter is geworden. Het gaat inmiddels over duizenden euro’s per jaar. Dat het verschil nu niet nóg groter wordt, is een schrale troost.”

Stoffer wil daarom nu zo snel mogelijk een debat met het kabinet. Dat debat is overigens al in februari toegezegd.