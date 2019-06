SGP wil opheldering over Bijbelstudie in azc

Minister Grapperhaus moet in gesprek gaan met het COA om ervoor te zorgen dat asielzoekers in het AZC Gilze-Rijen op hun gezamenlijke bewonerskamer een Bijbelstudie kunnen doen.

Daar heeft SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop donderdag op aangedrongen.

Bisschop wijst erop dat AZC’s doorgaans coulant omspringen met asielzoekers die ’s ochtends islamitische gebedsoproepen afspelen. Toen hij daar vorig jaar naar informeerde, liet het ministerie weten dat zoiets in gemeenschappelijke slaapzalen is toegestaan, mits het op kleine schaal en bijvoorbeeld via een telefoon gebeurt.

Als het doen van Bijbelstudie wordt geblokkeerd is dat meten met twee maten, aldus Bisschop. „Dan is ook de vrijheid van godsdienst in het geding.”