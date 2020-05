SGP wil ook OMT-advies over kerkdiensten

Het kabinet mag de kerken niet over het hoofd zien, nu er in aanloop naar 20 mei voor allerlei sectoren voorbereidingen worden getroffen om de strenge coronamaatregelen te versoepelen.

Dat vindt de SGP.

Vrijdag drong de Tweede Kamerfractie van de partij er in schriftelijke vragen aan het kabinet op aan om het Outbreak Management Team (OMT) te vragen ook een advies uit te brengen over kerkdiensten en afscheidsbijeenkomsten. Er worden al adviezen verwacht over versoepelingen voor kappers en andere contactberoepen en over kleinschalige proeven met het verruimen van de bezoekregeling in verpleeghuizen. Los daarvan besloten deze week ook diverse warenhuizen en hotelketens om weer open te gaan.

Met name dat laatste geeft de SGP aanleiding tot vragen. „Ik weet dat ook kerken al heel concreet en tot in detail de anderhalvemeternorm hebben uitgewerkt voor hun eigen gebouwen. Ook zijn er hygiënevoorschriften opgesteld en regels over het toezicht op binnenkomst en vertrek. Zij vragen zich af: als warenhuizen en bouwmarkten wel onder voorwaarden open kunnen zijn, wat betekent dit dan voor kerkgebouwen en aula’s? Die vraag klemt temeer als je beseft hoeveel betekenis afscheidsbijeenkomsten en kerkdienst hebben voor de genodigden en voor de bezoekers ervan.”

Donderdag gaat de Kamer opnieuw in debat met premier Rutte en minister De Jonge over de bestrijding van het coronavirus.