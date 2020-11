SGP wil internationaal verbod op gedwongen abortus

Nederland moet bevorderen dat er internationaal verboden komen op gendercide, gedwongen abortus en (commercieel) draagmoederschap. Ook moet geïnvesteerd worden in alternatieven voor abortus.

Dat staat in een initiatiefnota die SGP-Kamerlid Chris Stoffer woensdag indiende. In de nota, getiteld ”Dwang tegen vrouwen rond liefde, lijf en leven”, komt de SGP met twaalf aanbevelingen voor het tegengaan van internationale misstanden.

Stoffer: „Het is goed dat we in ons beleid extra aandacht besteden aan de positie van vrouwen en meisjes in andere landen. Zij zijn in veel landen de zwakkere partij. Om dat te onderstrepen en daar accenten in te zetten, heb ik deze nota ingediend. Wat ik wil is tweeledig. Een: meer inzet voor moeder- en kindzorg, en twee: het bestrijden van drang en dwang tegen vrouwen bij abortus en (commercieel) draagmoederschap.” Hiernaar gaat nu te weinig aandacht uit, zo staat in de nota. Verder moet niet een recht op abortus, maar het recht op leven het uitgangspunt en doel van het beleid zijn, aldus de SGP.

Bij dwang rond abortus wordt in de nota specifiek op gendercide gewezen. Daarbij gaat het onder andere om het aborteren van meisjes vanwege hun geslacht. Ook kan er sprake zijn van verwaarlozing na de geboorte. „In menselijk opzicht is het een drama, juridisch en ethisch totaal verwerpelijk”, zegt Stoffer.

De SGP pleit in de nota voor „dialoog met landen in onder meer Azië en de Kaukasus over het tegengaan van gendercide en (gedwongen) abortus.” Ook moet Nederland een internationaal verbod op gendercide en onvrijwillige abortus bevorderen, vindt de partij. De SGP wil daarnaast dat Nederland stopt met het internationaal mogelijk maken van zogenoemde veilige abortussen in het kader van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

De partij vestigt in de nota verder de aandacht op drang en dwang bij (commercieel) draagmoederschap. Nederland moet bevorderen dat er binnen de gehele EU, maar ook internationaal een verbod op (commercieel) draagmoederschap komt. Als een internationaalrechtelijk verbod niet haalbaar blijkt, moet Nederland bevorderen dat er een kader komt voor betere regulering van draagmoederschap, aldus de SGP.

De partij pleit in de nota ook voor het bevorderen van „verantwoord vaderschap” binnen de Nederlandse inzet voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).