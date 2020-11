SGP wil alternatief voor euro onderzoeken

De SGP wil een alternatief voor de euro, extra waarborgen bij abortus, extra kinderbijslag en stopzetting van luide gebedsoproepen vanaf moskeeën.

Dat zijn enkele opvallende punten uit het conceptverkiezingsprogramma van de SGP dat maandagmiddag is gepresenteerd. De partij zal progamma tijdens een verkiezingscongres op 16 januari aanstaande definitief vaststellen. De slogan waarmee de partij de campagne in gaat, luidt: ”In vertrouwen”.

De SGP was van meet af aan tegen de invoering van de euro. In het vorige verkiezingsprogramma stond dat Griekenland en andere Zuid-Europese landen uit de Europese Monetaire Unie moesten. Nu gaat de partij een stapje verder en vindt dat er gekeken moet worden naar alternatieven voor de Europese eenheidsmunt. Op den duur is de euro economisch en financieel volgens de staatkundig gereformeerden niet houdbaar. De partij wil niet dat er via de zogenoemde transferunie miljarden euro’s van welvarende en spaarzame Noord-Europese landen naar Zuid-Europese landen gaat.

Grotere auto

Net als in het vorige verkiezingsprogramma kiest de SGP voor het leven en voor het gezin. Voor het leven betekent onder meer tegen abortus. In het verkiezingsprogramma staat een aantal extra eisen waaraan de Abortuswet moet voldoen om het ongeboren leven beter te beschermen.

De SGP wil dat dwang en druk op vrouwen om een abortus te ondergaan, strafbaar wordt. Artsen dienen vrouwen die het ongeboren leven in haar schoot willen beëindigen, hierop bevragen. Als er sprake is van dwang, mag de kliniek de abortus niet uitvoeren.

De kinderbijslag en kindgebonden budget wil de partij verhogen. Bij de geboorte van een vierde kind krijgt een gezin 1000 euro extra. Grotere gezinnen staan vaak voor hogere kosten, bijvoorbeeld door de aanschaf van een grotere auto.

De kinderopvangtoeslag moet tegen goede komen aan alle ouders van kinderen en niet alleen voor degenen die gebruik maken van kinderopvang.

Megamoskeeën

De SGP ziet de radicalisering van moslims als een gevaar voor de samenleving. De dreiging die daarvan uitgaat, moet benoemd worden. Tegen die achtergrond zijn megamoskeeën en luide gebedsoproepen vanaf minaretten ongewenst. Dat laatste zou per wet verboden moeten worden.

De SGP wil de accijns op tabak en alcohol verhogen. En mensen die een krantenabonnement nemen, zouden de kosten daarvan af moeten kunnen trekken van hun inkomstenbelasting net als bij een gift voor een ANBI-instelling.