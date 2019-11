SGP-wet over alternatieven abortus naar Raad van State

De Raad van State gaat zich buigen over het initiatiefwetsvoorstel over alternatieven voor abortus van de SGP.

Vrijdag verstuurde de partij de wetteksten en de toelichting daarop naar het adviescollege.

Via de wet wil de SGP proberen te regelen dat artsen onbedoeld zwangere vrouwen in nood voortaan grondiger gaan informeren over andere oplossingen dan abortus. Ze moeten vrouwen mondeling én schriftelijk informeren over de beschikbaarheid van praktische hulp, maar ook over bijvoorbeeld bevallen onder geheimhouding én over de mogelijkheid van keuzebegeleiding en ondersteuning.

Na publicatie van het advies van de raad kan de Tweede Kamer zich gaan buigen over het initiatief.