Lilian Janse, het eerste vrouwelijke SGP-raadslid in Vlissingen, zou ook best het eerste vrouwelijke Kamerlid van de SGP willen worden. Dat zegt ze vrijdag in De Volkskrant.

Maar vooralsnog wil Janse, die sinds maart 2014 een raadszetel bekleedt, drie termijnen volmaken als SGP-fractieleider in Vlissingen, aldus de krant.

SGP-voorlichter Arnoud Proos weersprak vrijdagavond het bericht van De Volkskrant.

Lilian Janse: Felicitatie vader was mooiste moment

SGP steeds meer gewone politieke partij

In zeker zeven gemeenten vrouwen op SGP-kandidatenlijst