SGP vraagt kabinet palliatieve zorg meer te promoten

Minister De Jonge (VWS) moet in een campagne de meerwaarde van goede palliatieve zorg voor het voetlicht brengen.

Daar heeft de SGP dinsdag in schriftelijke vragen op aangedrongen. De partij onderschrijft hiermee een recent pleidooi van seniorenorganisatie KBO-PCOB.

„De huidige beeldvorming wekt de indruk dat ouder worden en sterven onlosmakelijk verbonden zijn met ondraaglijk lijden en euthanasie. Dat is vaker niet dan wel het geval: 95 procent van alle Nederlanders sterft zonder euthanasie”, zei directeur Vanderkaa van KBO-PCOB vorige week in Trouw.

Voor een evenwichtig beeld is volgens haar meer aandacht voor natuurlijk overlijden hoognodig. Het geven van meer bekendheid aan de betekenis van goede palliatieve zorg noemde Vanderkaa in Trouw „van groot belang.”

SGP-leider Van der Staaij is dat met haar eens. Hij wil verder weten of ook De Jonge in de beeldvorming een te eenzijdige focus op euthanasie bespeurt.