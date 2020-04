SGP vraagt duidelijkheid over tijdelijk beleid abortuscentra

De SGP heeft schriftelijke vragen gesteld aan zorgminister De Jonge om meer duidelijkheid te krijgen over het tijdelijk beleid van abortuscentra tijdens de coronacrisis.

Een deel van de vragen gaat over de toegankelijkheid van de klinieken voor cliënten uit het buitenland, zoals bijvoorbeeld Frankrijk waar een totale lockdown van kracht is. Het Algemeen Dagblad meldde donderdag dat „de toestroom” van Franse cliënten naar de Utrechtse abortuskliniek het Vrelinghuis nog altijd groot is. De SGP wil weten welke veiligheidsmaatregelen de klinieken hebben genomen en of de komst van buitenlandse vrouwen niet moet worden geblokkeerd.

Tegelijkertijd wil de partij weten of de keuzehulpverlening die is vastgelegd in de abortuswet nog wel kan worden gewaarborgd. Ook is de SGP benieuwd of onbedoeld zwangere vrouwen nog wel geholpen worden met bijvoorbeeld huisvesting of andere vormen van materiële en/of financiële ondersteuning.