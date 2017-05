SGP-voorman Van der Staaij wil „proeve van regeerakkoord”

Als er vrijdag opnieuw geen beweging komt in het formatieproces, moet de Kamer een nieuwe informateur aanwijzen, één van VVD-huize, die zelf een „proeve van een regeerakkoord” gaat schrijven waarin om te beginnen VVD en CDA zich kunnen vinden, vindt SGP-leider Van der Staaij.

„Vervolgens kan bezien worden welke partijen zich bij dat programma kunnen en willen aansluiten, om op die manier tot een Kamermeerderheid te komen”.

Van der Staaij was vrijdagmorgen de eerste partijleider met wie verkenner en informateur Schippers contact had. Hij belde met haar vanuit Boedapest, waar hij een prolife-conferentie bezocht.

De variant om de leider van de grootste partij een proeve van een regeerakkoord te laten schrijven, is in 1994 voor het eerst in praktijk gebracht. Toen was het PvdA-leider Kok die, op verzoek van koningin Beatrix en nadat de formatie in een zware impasse was terecht gekomen, op deze manier te werk ging. Dit leidde uiteindelijk tot het eerste paarse kabinet dat regeerde tot 1998.