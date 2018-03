SGP: Verbied verkoop zelfmoordpoeder aan particulieren

Het kabinet moet de verkoop van zelfmoordpoeder aan particulieren zo snel mogelijk verbieden.

Daar heeft de SGP donderdag op aangedrongen in schriftelijke vragen aan de ministers De Jonge (VWS) en Grapperhaus (Justitie).

Aanleiding is de zelfdoding van de Brabantse Ximena (19), drie weken geleden. Via internet slaagde zij erin zelfmoordpoeder te bestellen door zich voor te doen als een studente die zich voorbereidde op een biologiepracticum.

In een tv-uitzending deze week drongen ook haar ouders aan op een verbod.

Het poeder waarmee Ximena haar leven beëindigde, kan ook worden besteld via de coöperatie Laatste Wil. Deze organisatie had geen bemoeienis met de dood van het meisje, maar haar overlijden laat volgens de SGP wel zien waar het optreden van de coöperatie toe kan leiden. Om die reden wil de partij dat het kabinet laat nagaan of de werkzaamheden van de coöperatie kunnen worden aangemerkt als zijnde strijdig met de openbare orde. Is dat zo, dan zou dit een grond voor ontbinding kunnen zijn.

De SGP is verder benieuwd wanneer minister De Jonge de Tweede Kamer informeert over de uitkomsten van het indringende gesprek dat hij enkele weken geleden aankondigde met de coöperatie te zullen gaan voeren.