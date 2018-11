SGP: Verbied gebedsoproep moslim in azc

Het is vreemd dat moslimasielzoekers in gemeenschappelijke ruimtes in een azc gebedsoproepen mogen laten horen via bijvoorbeeld hun telefoon.

De overheid moet aan die mogelijkheid paal en perk stellen, zodat azc-bewoners niet meer ongewild met zulke uitingen worden geconfronteerd.

SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop gaat daar dinsdagavond op aandringen bij staatssecretaris Harbers (Asiel) tijdens de behandeling van de justitiebegroting.

De mogelijkheid voor moslims om gebedsoproepen af te spelen staat genoemd in een Handreiking over de omgang met levensbeschouwing op COA-locaties. Dreigt overlast, dan gaan partijen „waar nodig onder begeleiding van het COA” met elkaar in gesprek om te bezien welke oplossingen mogelijk zijn, aldus het document. Het COA mag volgens de leidraad regels opstellen over de duur en het geluidsniveau van gebedsoproepen.

Bisschop zegt het wettelijk recht om gebedsoproepen te laten horen niet te miskennen, maar benadrukt dat dit uitdrukkelijk op moskeeën betrekking heeft. „Asielzoekers uit islamitische landen zijn vaak onaangenaam verrast als ze juist in een toevluchtsoord als het AZC weer de oproep horen. Het is vreemd dat het COA dit recht zomaar doortrekt naar gemeenschappelijke ruimtes binnen een AZC.”

Het Kamerlid wil verder dat de overheidsvergoeding voor (gesubsidieerde) asielrechtadvocaten die optreden in zogenaamde Dublinzaken wordt gestopt. Het gaat daarbij om zaken waarin vreemdelingen in Nederland asiel aanvragen, terwijl ze al in een andere EU-lidstaat met de overheid in contact zijn geweest. In de regel volgt in dergelijke zaken altijd uitzetting naar die andere lidstaat, waar het asielverzoek vervolgens volgens Europese afspraken kan worden ingediend.

Hoewel protesteren tegen zo’n uitzetting kansloos is, worden er jaarlijks toch ruim 6.000 Dublinzaken gevoerd. Gemiddeld mogen advocaten voor zo’n zaak 12 uur declareren. Als ze in hoger beroep gaan, komen daar nog vier uur bij.

Volgens Bisschop zijn dergelijke vergoedingen te riant. Doorgaans zijn Dublinzaken volgens hem overzichtelijke zaken „waarin slechts zeer beperkt tijd hoeft te worden gestopt.”