SGP: Twee mediators in VOE-conflict

De SGP gaat twee mediators aanstellen in het binnen de partij ontstane conflict over de stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE).

Dat schrijft het partijbestuur maandag in een persbericht. Dat er twéé „onafhankelijke deskundigen” worden aangewezen om te adviseren en te bemiddelen, vloeit voort uit een eerder gedaan verzoek van het VOE-bestuur, schrijft het partijbestuur.

De twee mediators gaan zich bezighouden met de afhandeling van een klacht die een VOE-werknemer dit voorjaar indiende over het VOE-bestuur, een klacht waarover vertrouwenspersoon Rien Hoek, tevens partijbestuurslid, een rapport schreef. Tevens krijgen de bemiddelaars de opdracht „onderzoek te doen naar de gang van zaken”, meldt het persbericht.

Het partijbestuur lijkt met dit laatste te doelen op de commotie die begin juli in en rondom de SGP ontstond. Het conflict met de VOE-werknemer, die zijn bestuur onzorgvuldig omgaan met subsidies verwijt, alsmede intimiderend gedrag en een onveilig werkklimaat, kwam via de Telegraaf op straat te liggen. Uit publicaties in allerlei media bleek vervolgens dat in diverse geledingen van de partij, waaronder de jongerenorganisatie, al meerdere jaren onvrede bestaat over het functioren van het VOE-bestuur en over de wijze waarop het partijbestuur op signalen hieromtrent reageerde.

Het rapport dat de twee mediators moeten gaan opstellen „zal uitmonden in aanbevelingen aan het VOE-bestuur en aan het partijbestuur”, aldus het persbericht. Of de mediators al daadwerkelijk zijn aangesteld en wie zij zijn, vermeldt het partijbestuur niet.

„Een delegatie van het partijbestuur gaat binnenkort in gesprek met de klager over de arbeidsrechtelijke aspecten van hem als nieuwe werknemer van het partijbestuur op het partijbureau”, aldus het persbericht.

Wat betreft de voorgenomen herstructurering van alle internationele activiteiten van de SGP „zijn inmiddels voorstellen ontwikkeld die door het partijbestuur zullen worden besproken.”