SGP stemt als enige tegen dienstplicht voor vrouwen

Als enige fractie stemde de SGP dinsdag in de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel dat de militaire dienstplicht voor vrouwen invoert.

Het plan is „een doorn in het oog van de SGP” zei senator Van Dijk in een stemverklaring. „De SGP bepleit keuzevrijheid. Als vrouwen in militaire dienst willen, uitstekend. Als zij dit niet wensen, dan geen verplichting. Helaas kiest de regering ervoor al het mooie onderscheid tussen man en vrouw weg te nivelleren. Het toppunt van emancipatie: vrouwen verplicht de loopgraaf in. Baas in eigen bunker”, aldus Van Dijk. Om af te sluiten met: „Als ik vrouw was, stemde ik SGP.”

Nu de wet door beide Kamer van de Staten-Generaal is aangenomen, zullen voortaan ook meisjes die 17 jaar worden een brief ontvangen waarin staat dat ze dienstplichtig zijn. In de praktijk verandert er echter niets. De opkomstplicht is sinds 1997 opgeschort. Pas bij oorlogsdreiging tegen Nederland kan de dienstplicht weer worden gereactiveerd.