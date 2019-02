SGP-stemmer meest trouw bij verkiezingen

De SGP heeft de meest trouwe stemmers bij lokale verkiezingen. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek naar lokaal stemgedrag. „Christenen hebben meer democratisch plichtsbesef”, stelt onderzoeker Giedo Jansen.

Stemmers die bij landelijke verkiezingen SGP stemmen, komen in 87 procent van de gevallen ook bij lokale verkiezingen opdraven. Daarmee scoort de partij het hoogste opkomstpercentage.

De uitkomsten van het onderzoek ”Democratie Dichterbij: lokaal kiezersonderzoek 2018” werden dinsdag gepubliceerd. Guido Jansen, onderzoeker aan de Universiteit Twente, deed samen met wetenschappers van zes andere universiteiten en het Sociaal Cultureel Planbureau uitgebreid onderzoek naar lokaal stemgedrag.

Massaal

Christelijke kiezers zijn de meest trouwe stemmers; ook CDA en ChristenUnie scoren met 79 en 76 procent bovengemiddeld hoog. „Christenen komen massaal op bij verkiezingen”, ziet Jansen. „Religieuze partijen trekken ook meer oudere kiezers, die relatief vaker gaan stemmen.”

De percentages zeggen echter niet dat al deze mensen ook weer op dezelfde partij hebben gestemd, al ligt dat „voor een groot deel wel voor de hand bij christelijke partijen”, denkt Jansen.

Vooral D66 en SP hebben moeite om kiezers bij lokale verkiezingen op de been te krijgen; bijna vier op de tien kiezers die in 2017 bij de landelijke verkiezingen op deze partijen stemden, bleven bij de raadsverkiezingen thuis. Jansen kan de oorzaak hiervan niet direct aanwijzen.

Meepraten

Partijen lopen zich warm voor de provinciale verkiezingen op 20 maart. De bevindingen over lokaal stemgedrag zijn volgens Jansen nuttig in de campagne. Hoe moeten partijen kiezers op de been krijgen? „Breng landelijke thema’s in”, adviseert Jansen. „Daar willen kiezers over mee kunnen praten.”

De onderzoeker benadrukt dat hij geen onderzoek heeft gedaan naar provinciale verkiezingen, maar hij denkt dat de opkomst „niet rooskleurig” zal zijn op 20 maart. Slechts 4 procent van de onderzochten noemt de provincie de belangrijkste overheid. Jansen noemt het dan ook „niet slim” om van de provinciale verkiezingen alleen een provinciale aangelegenheid te maken.

Niet iedereen loopt warm voor lokale of provinciale verkiezingen. Bij de lokale stembusgang van vorig jaar kwam 55 procent stemmen; bij de provinciale verkiezingen in 2015 was dat 48 procent. Voor de Tweede Kamer komen meer mensen in de benen: 82 procent kwam opdagen in 2017.