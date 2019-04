SGP spoort kabinet aan om procedure pulskor

De SGP roept het kabinet op niet te talmen met een procedure bij het Europees Hof om het pulsverbod aan te vechten. Volgens de partij heeft zo’n zaak zeker kans van slagen.

Een delegatie van de SGP bracht maandag een bezoek aan het Hof in Luxemburg. De SGP wilde zich door de Nederlandse rechters laten informeren over de EU-wet- en regelgeving, onder andere ten aanzien van de pulsvisserij. De ontmoeting heeft de SGP aangemoedigd om het verbod daarop aan te vechten. Kamerlid Roelof Bisschop: „Vandaag begrepen we dat zo’n procedure technisch gezien gewoon mogelijk moet zijn. Dus ik zou zeggen: kabinet, waar wachten we nog op?”

De SGP sprak verder over de betekenis van de zinsnede „een steeds hechtere unie” in EU-verdragen. De partij ziet in die woorden een gevaar voor het ruim uitleggen van Europese wetten en regels. Het gesprek heeft de wens versterkt om de frase uit verdragen te schrappen, aldus beoogd europarlementariër Bert-Jan Ruissen.