SGP-senator Van Dijk leert collega een lesje

Peter Nicolaï, senator voor de Partij voor de Dieren, was in zijn werkzame leven onder meer advocaat, docent aan de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar bestuursrecht aan de Open Universiteit. Voorwaar geen domme jongen.

Vorige week dinsdag nam hij in de Eerste Kamer namens de PvdD deel aan het debat over de Omgevingswet. Dat ging niet helemaal goed. Diverse keren sprak hij over de CHU (Christelijk Historische Unie) terwijl hij de CU (ChristenUnie) bedoelde.

SGP-senator Diederik van Dijk kreeg daar kromme tenen van en wees Nicolaï terecht. „De CHU is veertig jaar geleden al opgegaan in het CDA. Op zich was dat jammer, want het was een goede hervormde partij.” Dat klopt helemaal. Maar toen ging Van Dijk zelf de mist is. Hij voegde er namelijk aan toe: „Maar gelukkig hebben al die hervormde leden onderdak bij de SGP gevonden, dus dat is allemaal weer goedgekomen.”

Van Dijk zal toch wel weten dat die hervormde leden van de CHU zich voor het overgrote deel gewoon bij het CDA aansloten? De opmerking van Van Dijk was waarschijnlijk een grap. Maar of iedereen dat door had? Waarschijnlijk niet. Zo kan er zomaar een nieuw misverstand ontstaan.