SGP reageert op „mailbombardement” over coronawet

SGP-leider Kees van der Staaij is in een video uitgebreid ingegaan op de steun van zijn partij voor de coronawet, na een „bombardement” van mails.

De SGP is ervan overtuigd dat de wet een stap vooruit is ten opzichte van de huidige situatie, aldus Van der Staaij. Hoewel juist de SGP al relatief snel bezwaar maakte tegen die situatie, waarin maatregelen op basis van noodverordeningen uitgevaardigd worden, valt de coronawet niet bij iedereen in goede aarde, zo ondervond ook Van der Staaij.

De politicus gunt de kijker daarover een blik in het hart: „Het gaat je niet in de koude kleren zitten als je een bombardement van mails krijgt van mensen die zeggen: Doe dit niet, als u deze wet steunt dan staat u aan de verkeerde kant, daar krijgt u spijt van. En u moet het ook wel kunnen verantwoorden ten opzichte van de burgers en tegenover God als u hier ja tegen zegt.”

De SGP’er voelde „best wel even de verleiding” de wet niet te steunen, maar dat aan andere partijen te laten. Die keuze is niet gemaakt. „We hebben gezegd: Als wij alleen maar omdat heel veel mensen boos worden als wij hiervoor stemmen, het laten zitten en tegen zijn, dan zijn wij geen knip voor de neus waard.”

De vrijheid van godsdienst is door de wet beter beschermd dan tot nu toe, en de wet biedt geen grondslag voor een vaccinatieplicht, aldus de SGP-voorman.

