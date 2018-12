SGP presenteert lijst voor Europese verkiezingen

De SGP publiceerde vrijdag haar kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen van volgend jaar.

Dat de lijst getrokken wordt door Bert-Jan Ruissen (1972) uit Krimpen aan den IJssel, werkzaam op het ministerie van LNV, was al bekend. Nummer twee is Henk van den Berge (1961) uit Apeldoorn, adjunct-hoofdredacteur bij het Reformatorisch Dagblad. Hij stond bij de vorige Europese verkiezingen, in 2014, op plek drie. Daar staat nu Evert-Jan Brouwer (1976) uit Gouda, politiek adviseur bij stichting Woord en Daad.