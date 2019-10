SGP pleit voor vrachtautoloze zondagen

Als het aan de SGP ligt, mogen vrachtauto’s voortaan niet meer op zondag rijden. Dat is goed voor de zondagsrust en voor het milieu.

SGP-Kamerlid Stoffer lanceerde dit plan woensdag tijdens de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat. Landen rondom de Benelux, zoals Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Italië kennen al zo’n verbod. Het zou volgens de SGP goed zijn als Nederland daar aansluiting bij zoekt. Een stuk eenduidigheid is wenselijk. Het verbod om op zondag te rijden zou ook moeten gelden voor pakketbezorgers in bestelbussen.

GroenLinks en ChristenUnie kwam eind vorige week met het plan een jaarlijks op vrijwillige basis een algehele autoloze zondag in te voeren. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat voelt daar niet zoveel voor. Ze wil onder geen beding een verplichte autovrije zondag.

‘Autoloze zondag moet terugkomen’

Wifi in trein

Regeringspartijen CDA en ChristenUnie stelden tijdens de begrotingsbehandeling voor om een miljoen euro te steken in het verbeteren van draadloos internet in intercity’s.

Langzaam internet is volgens CDA-Kamerlid Amhaouch een „grote ergernis bij treinreizigers die willen werken, appen of studeren in de trein. We willen dat de NS meer kan investeren in innovaties die sneller internet mogelijk maken.” ChristenUnie-Kamerlid Van der Graaf: „Als we willen dat mensen de trein verkiezen boven de auto, dan moeten we er ook voor zorgen dat internet in de trein goed, snel en betrouwbaar is.”

Het geld moet worden geïnvesteerd in nieuwe ontvangers in de treinen zodat er een betere verbinding tot stand komt. Mogelijk moeten er ook meer zendmasten langs het spoor worden geplaatst. Het benodigde geld moet komen uit een bestaand potje bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor innovaties. Een Kamermeerderheid steunt het plan.