SGP pleit voor verbod op buitenlandse financiering moskeeën

Het kabinet moet haast maken met het tegengaan van buitenlandse financiering van Nederlandse moskeeën, vindt SGP-fractievoorzitter Van der Staaij.

„Het is buitengewoon ongewenst dat met geld uit onvrije landen in het Midden-Oosten in Nederland invloed wordt gekocht en moskeeën kunnen verrijzen waarin een onverdraagzame boodschap wordt gepredikt”, aldus Van der Staaij.

Hij gaat het thema aanroeren op het congres dat de partij vandaag in Amersfoort houdt en dat in het teken staat van de provinciale en de Europese verkiezingen.

In een eerder stadium heeft de SGP’er een parlementaire ondervraging over dit thema voorgesteld. Een ondervraging is een middel dat de Kamer sinds enige tijd tot zijn beschikking heeft om aan waarheidsvinding te doen. Het is een lichtere vorm van onderzoek dan een enquête, maar de ondervraagden worden wel onder ede gehoord.

Van der Staaij zou het goed vinden als het parlement zelf in actie komt. Een motie die de SGP’er in een eerder stadium hierover indiende, wil hij nu snel in stemming brengen. Hij heeft goede hoop dat de Kamer de motie aanneemt.

Vrijheid

Eerder deze week liet minister Koolmees van Sociale Zaken weten dat het lastig is om de financiering van moskeeën uit het buitenland tegen te gaan. Volgens Koolmees strijdt een verbod mogelijk met de vrijheid van godsdienst.

Wellicht kan de overheid wel financiering verbieden vanuit landen die zelf niet toestaan dat Nederlandse organisaties kerken of religieuze organisaties aldaar steunen.

Koolmees wil met een proeve van een wet komen. Maar voor er dan een definitieve wet ligt, gaan er jaren voorbij. Dat duurt de SGP te lang.