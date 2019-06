SGP pleit voor alternatieve energiebronnen

De SGP organiseerde maandag een gesprek met experts over de inzet van alternatieve energiebronnen.

De partij vindt het kortzichtig en onverstandig dat in het klimaatakkoord alle aandacht uitgaat naar zon- en windenergie. „Je moet niet op één paard wedden,” vindt SGP-klimaatwoordvoerder Chris Stoffer. „de energietransitie kan nooit succesvol zijn als we alleen inzetten op zon en wind.”

Andere vormen van energiebronnen zijn bijvoorbeeld aquathermie (warmte uit water) en thorium, dat misschien als brandstof in kerncentrales kan dienen.

Het SGP-Kamerlid zoekt daarom naar nieuwe input „om de complexe energietransitie op een haalbare en nuchtere manier aan te pakken.”

Na afloop van het rondetafelgesprek is Stoffer vooral positief over de inzet van kernenergie. „Dat is een veel realistischere oplossing dan ik tot nu toe dacht.” Vijf partijen hadden zich aangemeld voor de bijeenkomst, maar alleen de VVD kwam opdagen.