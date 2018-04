SGP mogelijk uit colleges Renswoude en Scherpenzeel

Een coalitie van Gemeentebelangen Scherpenzeel (GBS) en de ChristenUnie is volgens informateur en oud-gemeentesecretaris Hans van Velden op dit moment het kansrijkst in de gemeente Scherpenzeel.

In zijn eindverslag adviseert hij de lijsttrekkers van beide partijen daarover verder met elkaar in gesprek te gaan. Scherpenzeel had een college van CDA, SGP en CU. In de gemeenteraad bezet GBS vijf van de dertien zetels, de CU heeft er twee.

Renswoude

Alle fracties in de gemeenteraad van Renswoude vinden het logisch dat de twee winnaars bij de verkiezingen, de ChristenUnie en de VVD, met elkaar in gesprek gaan om een coalitie te vormen. Dat blijkt uit een tussenrapportage. In het vorige college bezetten CDA en SGP de wethoudersposten.