SGP: met FVD kabinet op rechtse koers houden

De SGP hoopt het kabinet met steun van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer naar rechts te trekken. SGP-leider Kees van der Staaij roept de partij van Thierry Baudet daarom op "zich constructief op te stellen".

Van der Staaij waarschuwt dat de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie anders de steun van linkse partijen als GroenLinks en PvdA zal moeten zoeken en dan dus linksaf zal slaan. "En daar zitten wij bepaald niet op te wachten", zei hij zaterdag op het partijcongres in Nieuwegein.

In de nieuwe Eerste Kamer, die begin volgende maand aantreedt, is FVD de grootste partij en heeft het kabinet geen meerderheid meer. In het verleden hielp de SGP het kabinet nog weleens uit de brand, maar de steun van de staatkundig gereformeerden alleen is nu onvoldoende.

Van der Staaij ziet kansen voor de terugkeer van de studiebeurs, en voor een "bescheidener" en "nuchterder" klimaatpolitiek en vluchtelingenbeleid.