SGP krijgt voor het eerst vrouwelijke bestuurder

Na het openstellen van het SGP-lidmaatschap voor vrouwen en de eerste vrouwelijke SGP-volksvertegenwoordiger, volgt binnenkort een nieuwe stap: voor het eerst krijgt een vrouw van SGP-huize een politiek-bestuurlijke functie. Paula Schot (27) wordt wethouder van Schouwen-Duiveland.

„Het is niet zo dat dit uit de lucht komt vallen, en ik dacht: en nu is het tijd dat er een vrouwelijke wethouder komt”, zegt Schot. „Voor mijn man Bas en mij kwamen dingen mooi bij elkaar. Schouwen-Duiveland is de gemeente waar ik vandaan kom. Mijn ouders wonen er, en ik heb er vrienden en familie. Als het een willekeurige Nederlandse gemeente was geweest, had ik het waarschijnlijk niet gedaan. Het is een mooie samenloop van omstandigheden, en daarin zie je ook wel weer dat dingen geleid worden.”

De stap van Schot betekent een nieuwe stap in een van de heetste hangijzers binnen de SGP: de vrouwenkwestie. In 2014 was Lilian Janse de eerste SGP-vrouw die de politiek inging; ze werd gemeenteraadslid in Vlissingen. Toeval of niet, binnenkort heeft Zeeland dus opnieuw een primeur. Tot nog toe zijn alle politieke bestuurders van SGP-huize – wethouders, burgemeesters en gedeputeerden – namelijk man.

Het beginselprogramma van de SGP spreekt zich nog altijd uit tegen vrouwen in politieke organen, zowel vertegenwoordigende als bestuurlijke. Dat strijdt met haar roeping, aldus de beginselen. Mocht nog meer helderheid nodig zijn, dan biedt een toelichtend document op de partijbeginselen uitkomst: „Voor de SGP is het regeerambt voorbehouden aan de man.”

Schot is nog slechts een formaliteit verwijderd van dat „regeerambt”; alleen de gemeenteraad moet nog instemmen met haar voordracht. Na het vertrek van Cees van den Bos, die burgemeester werd op Urk, zag ze haar kans schoon. Schot hoopt, met haar man en twee jonge kinderen, voor het einde van het jaar verhuisd te zijn. Naar verwachting wordt ze tussen eind oktober en eind november geïnstalleerd als wethouder in de ruim 33.000 inwoners tellende gemeente.

De 27-jarige, geboren en getogen in Zierikzee (Schouwen-Duiveland), is geen onbekende in SGP-kring. Eerder was ze landelijk bestuurslid bij SGP-jongeren, en kreeg ze landelijk bekendheid toen ze in 2018 de kar ging trekken bij de Amsterdamse SGP. Momenteel is ze steunfractielid van de SGP in Gouda.

Schot heeft haar baan als opleidingsmanager bij Essenzo, een particuliere school voor opleidingen waarin werken en leren gecombineerd wordt, inmiddels opgezegd. „Eigenlijk maakte ik daar de vertaalslag tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Wij zorgen ervoor dat de opleiding aansluit bij de plek waar de studenten werken.” Dat is „een mooi bruggetje naar het wethouderschap”, aldus de aanstaand bestuurder. Naar verwachting krijgt ze namelijk de portefeuilles arbeidsmarkt en onderwijs, en daarnaast ook sociaal domein en water.

„Het gaat vaak wat sneller, het is concreter en het staat dichter bij de burger dan de landelijke politiek”, zegt Schot over wat aanspreekt aan de plaatselijke politiek. Dat ze beperkte bestuurlijke ervaring heeft, hoeft haar in Zeeland niet te hinderen, denkt ze. „Ik heb natuurlijk wel op meerdere andere plekken meegekeken in de politiek.”

U wordt als wethouder de eerste SGP-vrouw met een politiek-bestuurlijke functie. Wat doet dat met u?

„Met mij niet zo veel. Voor mij is het gewoon een nieuwe uitdagende baan. Toevallig ben ik vrouw, en van de SGP. Die combinatie maakt het misschien bijzonder, maar voor mij persoonlijk niet per se.”

In Vlissingen werd destijds geredeneerd: „Tja, er is nu eenmaal geen man beschikbaar. Dan moet het maar een vrouw worden, zoals in de bijbelse tijd van Deborah.” Doet zo’n afweging doet voor u ter zake?

„Als het om het vrouwenstandpunt gaat, zijn er binnen de SGP verschillende stromingen. Er is een die zegt: vrouwen horen niet op bestuurlijke functies. Een andere stroming heeft daar geen moeite mee. Ik behoor tot die laatste, dat is duidelijk.

Wat mij betreft hoeft de keuze voor een vrouw niet een soort laatste strohalm te zijn. Ik denk dat vrouwen prima op bestuurlijke functies kunnen functioneren en dat ook kunnen verantwoorden. Mits je, maar dat geldt voor zowel mannen als vrouwen, je gezin op één zet. Daarna ga je naar je carrière kijken. Bas en ik hebben dat samen overlegd. Hij heeft de ruimte wat minder te werken, en daarmee krijg ik de ruimte om wat meer te werken.”

Is er afstemming met het partijbestuur geweest?

„Het landelijke partijbestuur is wel op de hoogte gesteld, maar die hebben er eigenlijk niets over te zeggen. Het is een lokale kwestie. En dat blijft het ook.”

Het hoofdbestuur feliciteerde u niet met uw lijsttrekkerschap in Amsterdam. Hebben ze dat dit keer wel gedaan?

„Ik heb hen op dit moment nog niet gesproken. Dat is ook niet zo gebruikelijk. Het is ook nog niet officieel bekendgemaakt.”

In het beginselprogramma van de SGP staat nog altijd dat het zitting nemen van een vrouw in politieke organen, zowel vertegenwoordigende en bestuurlijke, strijdt met haar roeping. Zou het niet beter zijn om te wachten totdat een SGP-ledenvergadering besluit tot aanpassing van dit artikel?

„Technisch gezien staat een raadslid boven een wethouder, dus dit zou dan ook al gelden voor Lilian Janse.

Ik heb niet op een aanpassing gewacht, dat is duidelijk. Een ledenvergadering beleggen is op zich geen verkeerd plan. Laat ze dat doen, en kijken wat de leden ervan vinden.” Schot is niet van plan zelf een voorstel in te dienen. „Laat het van onderaf komen. De geleidelijke weg is vaak de beste weg, en dat geldt hiervoor ook.”