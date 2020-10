SGP komt op voor PVV en Nashville

SGP-kamerlid Bisschop vindt dat minister Van Engelshoven van Onderwijs moet stoppen met haar streven naar genderneutraliteit en inclusie.

Dat stelde de SGP’er dinsdag in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting voor volgend jaar. Bisschop verbaasde zich erover dat het woord „genderneutraliteit” in het regeerakkoord niet voorkomt en dat minister Van Engelshoven onlangs een heel actiepakket optuigde over dit thema voor het hoger onderwijs.

Kamerleden vroegen daarop of Bisschop zich geen zorgen maakt over het feit dan 90 procent van de hoogleraren op universiteiten uit mannen bestaat. Bisschop stelde daar tegenover dat het bij inclusie meer gaat dan om de verhouding tussen man en vrouw. Minister Van Engelshoven streeft ook naar genderneutraal speelgoed.

Bisschop vroeg of inclusie ook betekent dat PVV-stemmers en ondertekenaars van de Nashville-verklaring bescherming verdienen. De PvdA wees erop dat homorechten mensenrechten zijn.