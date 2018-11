SGP komt met kandidatenlijst Senaat

De SGP bracht vrijdag haar concept-kandidatenlijst voor de Senaat naar buiten. Lijsttrekker is, zoals al eerder bekend was gemaakt, de huidige senator Peter Schalk. Nummer twee is zijn collega Diederik van Dijk.

„Wij hebben vertrouwen dat onze Eerste Kamerleden ook na de verkiezingen een helder christelijk getuigenis mogen laten horen”, aldus het partijbestuur. Na Van Dijk volgen Servaas Stoop, Gert van Leeuwen en Hans Tanis. Na consultatie van de Statenfracties stelt het bestuur de lijst in december definitief vast.