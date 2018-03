SGP „kan geen plussen blijven scoren”

De SGP boert in zetels iets achteruit. Maar de partij telt haar zegeningen. Zo komt de SGP in Hoogeveen voor het eerst in 84 jaar de raad.

Neem nou Tholen, geeft SGP-leider Van der Staaij woensdagavond in het stadhuis van Ede als voorbeeld. „Daar krijgt de PVV 2 zetels. Toch leidt dat niet tot verlies voor de SGP.”

De CU-SGP weet voor het eerst de raad van Leiderdorp binnen te komen. Zo’n succes – daar worden de SGP-dames en- heren, driftig append en rekenend aan een tafeltje, blij van. Zoals ze ook ingenomen zijn met de uitslag in bijvoorbeeld Bunschoten. De SGP, relatief nieuw in het dorp van broodbakkers, behield daar de 2 zetels.

Toch kachelt de SGP her en der achteruit. Teleurstelling? Van der Staaij rond middernacht: „Je kunt niet mooie plussen blijven scoren.” Hij doelt op de tientallen zetels winst die de SGP bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 wist te boeken. Dat in SGP-bolwerken als Ede en Barneveld de staatkundigen zich handhaven, stemt hem „dankbaar.”

Koortsachtig

Via appjes van fractievoorzitters druppelen de uitslagen binnen bij Wilhelm Doeleman, van de bestuurdersvereniging van de SGP. Koortsachtig werkt hij een bestand op zijn laptop bij. Hoe de vlag erbij hangt in Amsterdam, waar de SGP ook meedoet? „Ik zal Paula Schot even appen.”

Amersfoort? „We horen dat de SGP daar tegen een zetel aanzit. Nee, bijna is niet helemaal.”

„Rijssen is binnen”, klinkt het vanachter het tafeltje. De SGP behoudt daar 7 zetels en blijft koploper.

In Renswoude verloor de SGP en won de CU spectaculair. ,,Ik heb begrepen dat de CU daar een sterke lijsttrekker heeft. Het is een compliment waard dat de CU het in Renswoude zo goed deed”, zegt de SGP-leider.

Tot diep in de nacht was Van der Staaij in contact met zijn getrouwen in het land. Zo feliciteerde hij rond drie uur de SGP in Hoogeveen. Daar zijn ze amper bekomen van het nieuws dat de SGP voor het eerst in 84 jaar een zetel krijgt. Aan het Edese tafeltje vliegen plaatsnamen over en weer. Dan blijkt dat de SGP beperkte macht heeft in het noorden. De ene SGP’er: „Weet iemand waar Ooststellingwerf ligt?” De andere SGP’er: „Geen idee.”