SGP: Kabinet moet niet dreutelen, niet drammen, maar doen

SGP-fractievoorzitter Van der Staaij vindt dat het kabinet niet moet dreutelen, niet moet drammen, maar meer in actie moet komen; meer doet doen.

Dat stelde Van der Staaij zaterdag tijdens een speech op het SGP-verkiezingscongres in Amersfoort. De partij stelde onder meer het programma voor de Europese verkiezingen vast.

Van der Staaij keek ook naar de Provinciale Statenverkiezingen en de verkiezingen voor de Eerste Kamer die daarop volgen. De houding van de SGP tegenover het kabinet zal niet ineens veranderen als het kabinet in de Eerste Kamer zijn meerderheid verliest en de SGP nodig zou zijn om voor de doorslaggevende stem te zorgen.

Van der Staaij: „Waar we voor waren, blijven we voor. Waar we tegen waren, blijven we tegen. We verwachten het ook niet van een voet tussen de deur. Maar het spreekwoord luidt: Wie goed doet, goed ontmoet. Laat ik het daar nu maar bij houden.”

SGP’er Ruissen bepleit nooduitgang in muntunie voor zwakke eurolanden

De SGP’ er somde vervolgens drie onderwerpen op waarmee het kabinet in zijn ogen draalt. Het eerste is de „mensonwaardige misstanden in de prostitutie. Vrouwen in etalages is echt, echt niet meer van deze tijd. Hoog tijd om het burgerinitiatief ‘Ik Ben Onbetaalbaar’ te steunen en de klant van de prostituee op de bon te slingeren.”

Het kabinet dreutelt ook met aanpakken van premies die Palestijnse terroristen opstrijken. Hoe meer slachtoffers die maken, hoe hoger de uitkering die ze ontvangen. Van der Staaij: „Dat wordt mede mogelijk gemaakt met onze euro’s. Hoog tijd dat te stoppen.”

Als derde noemde de SGP-voorman de buitenlandse financiering van Nederlandse moskeeën. Daar moet ook snel een eind aan komen.

Het kabinet moet ook niet gaan drammen, zo waarschuwde de SGP-fractievoorzitter. De partij is tegen vaccinatiedwang. „Dat onderwerp stond donderdag op de Kameragenda. Een oud SGP-strijdpunt werd zo ineens heel actueel. De SGP-lijn was en is: geen dwang in heel persoonlijke gewetensvragen dus ook niet als het gaat om wel of niet vaccineren.” Van der Staaij hekelde de opstelling van de liberalen: „Uitgerekend de VVD ging het verst met mogelijke dwangmaatregelen. Er was een tijd dat de liberalen meer voor de vrijheidsrechten van de burger opkwamen.”

De SGP verwacht ook geen gedram met voltooid-leven-wensen: „Als er één terrein is waarop drammen levensgevaarlijk is, dan hier wel. Goede zorg, met name voor uitgeput leven, dat hebben we nodig. Maar euthanasie normaliseren is een doodlopende weg.”

Ook gedram over het klimaat, staat de staatkundig gereformeerden niet aan: „Als rentmeesters steunen we goede zorg voor de schepping. Maar het moet wel in proportie blijven: haalbaar, betaalbaar en betrouwbaar. Met name voor de mensen die niet zoveel te besteden hebben als de bekende witte wijn nippende doorsnee-bakfietser in Amsterdam.”

Van der Staaij vindt dat het kabinet meer moet doen. Ook hier noemde hij drie actiepunten: Extra aandacht voor de bescherming van het leven, voor veiligheid en voor eenverdieners.