SGP-jongeren steunt klimaatmanifest niet

SGP-jongeren zien af van steun aan een klimaatmanifest van Jongeren Milieu Actief.

SGP’ers staan niet bekend als milieuactivisten en boerenhaters. Integendeel, de staatkundig gereformeerden komen vanouds juist op voor agrariërs. Nu de agrarische sector steeds meer onder vuur ligt, komt de SGP voor een lastig dilemma te staan. Veel partijgenoten vinden dat de partij een groener imago moet krijgen, maar de SGP wil ook blijven opkomen voor het boerenbedrijf.

Ook in de jongerenorganisatie van de partij zijn beide ‘stromingen’ aanwezig; dat leidt daar tot onderlinge discussies. Over één ding zijn de jongeren het in ieder geval eens. Het klimaatmanifest van Jongeren Milieu Actief, waarover deze zomer de politieke jongerenorganisaties onderhandelden, gaan ze niet steunen, zo blijkt uit een persbericht. „Helaas hebben we moeten constateren dat de afstand tussen ons en een aantal linkse partijen te groot was. De ambitie van het manifest is onrealistisch en het is dom om alleen in te zetten op zon en wind en kernenergie uit te sluiten. Er wordt te veel ingezet op verplichten en te weinig op innovatie”, aldus SGP-jongeren. Overigens ondertekenden ook het CDJA en de jongerenclub van FVD het manifest niet.