SGP-jongeren kiezen interim-voorzitter

Arie Rijneveld (23) is vorige week door het bestuur van SGP-jongeren gekozen tot interim-voorzitter.

Hij volgt Willem Pos (24) op, die na de gangbare termijn van drie jaar op 30 maart terugtreedt als voorzitter.

Doordat het SGP-jongeren de achterliggende maanden niet lukte een opvolger voor Pos te vinden die voldeed aan het vereiste profiel, heeft men besloten gedurende een half jaar verder te gaan met een interim-voorzitter. Rond de zomer zal een nieuwe wervingsronde worden gestart.

Rijneveld, docent wiskunde aan Gomarus Scholengemeenschap Gorinchem, zit sinds een jaar in het bestuur van SGP-jongeren. Eén van zijn taken is om de komende maanden vanuit de jongerenclub de campagne voor de Europese verkiezingen te ondersteunen.