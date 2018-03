SGP in gesprek met zorgclubs over positie eenverdiener

Hoe kan de positie van mensen die noodgedwongen eenverdiener zijn –bijvoorbeeld omdat ze mantelzorger of pleegouder zijn of te maken hebben met ziekte of een handicap– worden verbeterd?

Over die vraag heeft de SGP-fractie maandag in Den Haag nagedacht met mensen van de Patiëntenfederatie, Ieder(in), Helpende Handen, Mezzo en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. De „schrijnende” verhalen die hij hoorde, motiveren SGP-Kamerlid Bisschop „extra” om te blijven vechten voor eenverdieners, zei hij na afloop.