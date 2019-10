SGP houdt open dag

Zo’n 520 SGP’ers, van alle leeftijden, bezochten zaterdag in Den Haag de open dag van de Tweede Kamerfractie. Ze konden in gesprek gaan met partijleider Kees van der Staaij en andere SGP-parlementariërs.

Ook mochten ze de vergaderzaal van de Kamer in en daadwerkelijk plaatsnemen in de bekende blauwe zetels van volksvertegenwoordigers. Letterlijk één van de hoogtepunten van de dag was het maken van een groepsfoto, met behulp van een drone die bovenin de centrale hal van het Kamergebouw vloog. De aanwezigen vormden samen de woorden “VOOR HET LEVEN”, het jaarthema van de SGP.