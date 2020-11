SGP hoopt op vierde zetel in Tweede Kamer

De SGP-kandidatenlijst voor de komende verkiezingen bevat zeventien nieuwe namen. De huidige fractie gaat door, wethouder André Flach staat op de vierde plaats.

Presentatie kieslijst

Kandidatenlijst SGP

De top-10 van de kandidatenlijst van de SGP:

1. Kees van der Staaij (52), Benthuizen, fractievoorzitter Tweede Kamer en partijleider

2. Chris Stoffer (46), Elspeet, lid Tweede Kamer

3. Roelof Bisschop (63), Veenendaal, lid Tweede Kamer

4. André Flach (44), Hendrik-Ido-Ambacht, wethouder

5. Diederik van Dijk (48), Benthuizen, directeur NPV en Eerste Kamerlid

6. Wouter van den Berg (34), Houten, communicatieadviseur Driestar Educatief en raadslid

7. Geert Schipaanboord (35), Leiderdorp, senior beleidsmedewerker VNG en raadslid

8. Johnny Lukasse (45), Goes, opleidingsmanager Hoornbeeck College en raadslid

9. Jan Kloosterman (42), Apeldoorn, bestuurder RMU, raadslid

10. Nathanaël Middelkoop (27), Urk, wethouder

Van Leeuwen. beeld ANP, Sander Koning

„Lijst is spiegel achterban”

„Het hele boeket van SGP-kiezers moet zich kunnen herkennen in de kandidatenlijst.” Dat stelde de selectiecommissie onder leiding van partijvoorzitter Maarten van Leeuwen zich ten doel. „Vanouds kijken we natuurlijk vooral naar hartelijke verbondenheid aan SGP-beginselen. Én naar debatvaardigheden om die met overtuiging uit te dragen in het publieke domein. Dat deden we ook dit keer.”

Maar meer dan bij voorgaande verkiezingen keek de commissie ook naar regionale spreiding en naar vertegenwoordiging van verschillende beroepsgroepen. „We willen herkenbaar zijn”, aldus Van Leeuwen. Andere criteria die een rol speelden zijn de kerkelijke achtergrond van de kandidaten en de leeftijd. „Al met al leidde dat tot zeventien nieuwe kandidaten op de lijst.” Na de presentatie van de kandidatenlijst zijn de kiesverenigingen aan zet. Zij mogen hun opmerkingen kenbaar maken aan het hoofdbestuur. Na de adviesronde stelt de partijleiding de lijst op 18 december definitief vast. De partij wees dit voorjaar Van der Staaij al aan als lijsttrekker. Stoffer gaat ook door.

Kamerlid Stoffer komt nu voor Bisschop. Is eerstgenoemde nu formeel de kroonprins om Van der Staaij op te volgen?

„Wat er in de toekomst gebeurt, weten we niet. Ik ben blij dat Bisschop weer beschikbaar is. Hij oogst veel waardering bij agrariërs en vissers. Stoffer heeft de plaats van Dijkgraaf ingenomen.”

Wethouder Flach steeg tien zetels en komt op vier. Raadslid Van den Berg gaat van 28 naar 6. Welke overwegingen liggen daaraan ten grondslag?

„De lijst is een mix van allerlei afwegingen. Het is in ieder geval niet zo dat als iemand eenmaal op de lijst staat, hij bij elke verkiezingen een aantal plaatsen hoger komt. De selectiecommissie keek ook naar de toekomst. Een hoge plaatsing van de een betekent geen diskwalificatie van de ander.”

Wil senator Van Dijk overstappen van de Eerste Kamer naar de Tweede Kamer? Hij staat plots op vijf.

„We hebben nu drie Tweede Kamerleden en we groeien mogelijk naar vier. We hopen op een vijfde zetel, maar die ligt niet in de lijn van de verwachtingen.”

„Gemotiveerd doorgaan”

„Amerika krijgt een president van in de zeventig.” Dat is het korte en krachtige antwoord van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop op de vraag of zijn leeftijd geen belemmering is voor een nieuwe periode.

Maandag maakte de SGP bekend dat de 63-jarige Bisschop opnieuw op de derde plaats staat van de kandidatenlijst van zijn partij bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.

„Ik zou er inderdaad voor kunnen kiezen om vaker kinderen en kleinkinderen te gaan bezoeken, meer te gaan schrijven, archiefonderzoek te doen of een van mijn andere hobby’s weer op te pakken. Maar ik doe mijn werk nog steeds met veel plezier en ben ook gemotiveerd om weer een nieuwe periode aan de slag te gaan. Ik krijg er ook de kracht voor. Ik ervaar dat als een zegen van onze goede God.”

U kunt ook halverwege de rit opstappen. Is daarover gesproken?

„Daarover zijn geen afspraken gemaakt. Als ik gezond mag blijven, wil ik de gehele periode uitdienen. Als dat anders wordt, of de omstandigheden wijzigen drastisch, moeten we op dat moment de balans opmaken.”

Naar verluidt drongen boeren ook aan op een verkiesbare plaats voor u als belangenbehartiger van de agrarische sector. Heeft dat meegespeeld in uw afwegingen?

„Misschien dat de boeren langs zijn geweest bij het hoofdbestuur. Dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat ik als volbloed boerenzoon zeer gemotiveerd ben om de belangen van de agrarische sector te behartigen. Die sector wordt benadeeld en geraakt. De overheid moet ervoor zorgen dat agrariërs een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen en dat ze de tijd krijgen om te veranderen. Het beleid maakte veel kapot; veel familiebedrijven zijn de nek omgedraaid.”

Wat ziet u als uw belangrijkste opdracht voor de komende jaren?

„Naast landbouw en Europa heb ik ook onderwijs in mijn portefeuille. Het lijkt daar de komende jaren niet goed te gaan. Steeds meer partijen willen morrelen aan de onderwijsvrijheid. Het is zaak om daar alert te zijn en een tegengeluid te mobiliseren. Als oud-onderwijsman ben ik zeer gemotiveerd om aan debatten hierover een inhoudsvolle bijdrage te leveren.”

André Flach. beeld ANP, Sander Koning

„Blij met vertrouwen”

De 44-jarige SGP-wethouder André Flach uit Hendrik-Ido-Ambacht staat op nummer 4 van de SGP-kandidatenlijst. Hij is optimistisch over zijn kansen: „De SGP boekt bijna elke verkiezing winst. Tijdens de twee laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer behaalden we ruim drie zetels. Daar zijn we dankbaar voor. In deze campagne richten we ons op de vierde.”

De wethouder uit Ambacht is een rijzende ster op de SGP-lijst. Tijdens de vorige verkiezing stond hij op nummer veertien; hij stijgt nu dus tien plaatsen. Flach is blij met het vertrouwen. Plaatselijk heeft hij de nodige politieke ervaring. Vanaf 2006 was hij gemeenteraadslid en vanaf 2010 is hij als locoburgemeester en wethouder onder meer verantwoordelijk voor Financiën, Economie, Onderwijshuisvesting en een aantal grote bouwprojecten. Als vicevoorzitter van het Drechtstedenbestuur houdt hij zich bezig met economie en lobby in de regio. Binnen de SGP is hij actief in de partijadviesraad en als vicevoorzitter van de SGP bestuurdersvereniging.

Flach, die samen met zijn vrouw Relinde vier zonen heeft, komt uit een ondernemersgezin en was jarenlang ondernemer in de drogisterijbranche. Toen hij de politiek in ging, pakte hij een studie bestuurskunde op en rondde die in 2018 af.

De wethouder zal de komende maanden vaak op pad gaan om campagne te voeren. Niet alleen omdat hij op de vierde plaats van de lijst staat, maar ook omdat hij de SGP-campagneleider is. „Al sinds maart dit jaar ben ik met een team van zo’n twintig mensen bezig. We gaan ons inzetten voor het leven, voor het gezin en voor een veilig en zorgzaam Nederland.”

Flach kijkt als campagneleider vooral naar het politieke profiel en de koers van de partij in de campagne. „Hebben we voldoende politieke kleur op de wangen? Komen we niet te eenzijdig in beeld als SGP ? De SGP staat bekend als evenwichtig en genuanceerd. Het is een risico dat onze verder heldere standpunten hierdoor minder opvallen door de aandacht die populistische partijen naar zich toe weten te trekken. Daar waken we voor. We moeten kort en bondig onze standpunten formuleren. Een voorbeeld daarvan is: „Een goed functionerend gezin is een goudmijn en geen kostenpost.””