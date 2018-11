SGP: Geen btw in openbaar vervoer

De SGP-fractie vindt dat de overheid niet langer btw moet heffen op reizen met het openbaar vervoer.

Na afschaffing wordt het openbaar vervoer een aantrekkelijker alternatief voor het reizen met de auto, zo stelde SGP-Kamerlid Stoffer woensdag tijdens de behandeling van de begroting voor Infrastructuur en Waterstaat.

Volgend jaar gaat de prijs voor treinkaartjes met 5 procent omhoog. Het btw-tarief op ov-kaarten bedraagt 6 procent.

De Europese richtlijn voor btw geeft geen ruimte voor het schrappen van de btw. Daarover moet in Brussel worden gesproken. Stoffer: „Het is bizar dat er wel een vrijstelling is voor de loterij, maar niet voor de trein. Dat noem ik wedden op het verkeerde paard.”