SGP gaat in ”Studio SGP” eigen standpunten toelichten

De SGP start volgende week vrijdag op haar YouTubekanaal met een eigen wekelijkse actualiteitenuitzending, onder de naam ”Studio SGP”.

In die uitzending, die elke vrijdag om 19.30 uur start en drie kwartier duurt, reageert de partij op allerlei actueel nieuws, zoals de nasleep van de Amerikaanse verkiezingen of de Week van het leven.

In het tweede gedeelte van elke uitzending spreekt presentator Jacques Rozendaal met een SGP-Kamerlid of Kamerkandidaat en een gast van buiten. In dat deel van het programma zal één thema centraal staan, zoals migratie, Europa, het klimaat, het gezin, Israël of de boeren.

De ”Studio SGP” gaat in elk geval gedurende de hele verkiezingscampagne draaien, vertelt campagneleider André Flach, wethouder in Hendrik-Ido-Ambacht. Het motief om ermee te starten is de coronapandemie, waardoor werkbezoeken afleggen en zaaltjes toespreken lastig of onmogelijk wordt. „In elke aflevering zullen we ook een directe link proberen te leggen met wat de Bijbel over een thema zegt.”

Flach denkt dat ”Studio SGP” in een behoefte zal voorzien. „Met eerdere uitleggende filmpjes over aansprekende thema’s, zoals vorige week over de coronawet, schoten soms zomaar over de 50.000 views heen. Verder zien we hoe bijvoorbeeld FVD met eigen uitzendingen een vast publiek weet te trekken en te binden. Daarom denken wij dat er zeker belangstelling voor zal zijn als ook wij in een vaste regelmaat onze standpunten op deze wijze gaan toelichten.”