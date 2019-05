SGP: FVD, stel je constructief op

SGP-fractievoorzitter Van der Staaij roept Forum voor Democratie (FVD) op om zich in de nieuw te kiezen Eerste Kamer constructief op te stellen.

De SGP-leider zegt dat zaterdag tijdens het partijcongres van de SGP dat zaterdag in Nieuwegein plaatsvindt. Volgens Van der Staaij doet FVD er goed aan om zich constructief op stellen. Het kabinet-Rutte III raakt in juni zijn krappe meerderheid in de Senaat kwijt.

„GroenLinks en de PvdA staan klaar om het kabinetsbeleid verder naar links te trekken. Daar zitten wij bepaald niet op te wachten. Wij zien liever een centrumrechtse koers. Ook de Forum-kiezers zullen niet bedoeld hebben dat het kabinetsbeleid naar links wordt getrokken,” zegt Van der Staaij.

Bekijk hier vanaf ongeveer 10:50 uur live de speech van Kees van der Staaij.

livestream 1 Bekijk hier vanaf ongeveer 10:50 uur live de speech van Kees van der Staaij.

De SGP-leider roept het kabinet op om het leenstelsel aan te passen. Studenten uit gezinnen met middeninkomens zouden weer een basisbeurs moeten ontvangen. De SGP’er ziet voor deze groep graag opnieuw „een echte tegemoetkoming in de studiekosten” in plaats van een lening. „Zo help je direct de middeninkomens, niet in de laatste plaats de eenverdieners onder hen.”

Juncker

Bert-Jan Ruissen, kandidaat-Europarlementariër voor de SGP, hekelt de machtige positie van de voorzitter van de Europese Commissie, Juncker. Volgens Ruissen heeft Juncker te veel bevoegdheden. Juncker beschikt als enige over het zogenoemde initiatiefrecht. Als hij weigert met een voorstel te komen, kunnen de lidstaten niets doen, als ze dat zouden willen. Het omgekeerde is ook het geval. Als Juncker iets op tafel legt bij de lidstaten, moeten ze dat in principe in behandeling te nemen. Volgens Ruissen gebruikt de commissie de bevoegdheid om meer verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken. De SGP’er wil van die bevoegdheid af en de macht van de Europese Commissie verplaatsen naar de lidstaten.