SGP-fractievoorzitter Van der Staaij gaat reglement Kamer herzien

SGP-fractievoorzitter Van der Staaij gaat de werkgroep voorzitten die het reglement van orde van de Tweede Kamer voor het eerst sinds 1993 volledig zal herzien.

„Ik vind het een mooie klus om na allerlei tussentijdse wijzigingen nu eens het hele reglement tegen het licht te houden”, zei Van der Staaij vrijdagmorgen.

In het reglement staan alle regels voor de werkwijze van de Kamer. Zoals vergaderregels, een handleiding voor de behandeling van een wetsvoorstel en richtlijnen voor vertrouwelijke vergaderstukken. Hamvraag is of die regels moeten worden gemoderniseerd.

Wie er naast Van der Staaij in de werkgroep komen, is nog niet bekend. De werkgroep moet uiterlijk op 1 maart 2019 klaar zijn.