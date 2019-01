SGP: Experimenteer ook met wietvrije gemeente

Het kabinet moet niet alleen gaan experimenteren met het reguleren van de teelt en verkoop van wiet, maar parallel daaraan ook een proef doen met wietvrije gemeenten.

Dat gaat SGP-Kamerlid Roelof Bisschop donderdag voorstellen in een Kamerdebat.

Tijdens de formatie kwamen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie overeen dat de verkoop van wiet in hooguit zes tot tien gemeenten gedurende maximaal zes jaar wordt toegestaan. Wanneer het experiment van start gaat en welke gemeenten eraan mogen meedoen, is nog niet bekend.

De wet, die de basis vormt voor de experimenten, wordt donderdag behandeld in de Kamer en waarschijnlijk volgende week aangenomen. Daarna moeten de eisen waaraan de telers en de coffeeshophouders die met de proef meedoen zich moeten houden nog op papier worden gezet.

Als het aan D66 had gelegen, was de mogelijkheid voor gemeenten om de teelt en de verkoop te gedogen er gekomen in het hele land. De partij verwacht per saldo gunstige effecten voor de veiligheid en de volksgezondheid en voorziet een afname van de overlast en de drugsgerelateerde criminaliteit.

Een initiatiefwet van D66-Kamerlid Bergkamp werd in februari 2017 goedgekeurd door de Tweede Kamer. Omdat VVD, CDA en de ChristenUnie tegenstemden, moesten de vier tijdens de formatie op zoek naar een compromis. Dat werd het kleinschalige experiment, maar op de steun van de SGP hoeft het kabinet niet te rekenen. „Het eten van gehaktballen wordt wegens de volksgezondheid en het klimaat zo’n beetje aan banden gelegd, maar als het gaat over wietteelt en wietgebruik dan moedigt het kabinet dat juist aan. Dat is de wereld op zijn kop”, foetert Bisschop. „Wij willen een experiment met wietvrije gemeentes om te kijken wat dat voor effect heeft op de volksgezondheid en de veiligheid”, aldus het Kamerlid.