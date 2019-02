SGP’ers volgen op congres trouw het hoofdbestuur

De SGP hield zaterdag een extra partijcongres voor de Europese verkiezingen. Bij de vaststelling van het verkiezingsprogramma volgden de afgevaardigden gedwee het hoofdbestuur.

De SGP bereidde zich zaterdag in Amersfoort voor op de Europese verkiezingen van donderdag 23 mei. De eerste SGP’er op de gecombineerde CU/SGP-lijst, Bert-Jan Ruissen, hield een speech. Daarnaast stelden de afgevaardigden ook het verkiezingsprogramma vast. Het was voor het eerst in de geschiedenis van de partij dat de afdelingen amendementen mochten indienen op het voorgestelde Europese programma.

Een handjevol kiesverenigingen maakte daar gebruik van. En ook de SGP-jongeren dienden een aantal wijzigingsvoorstellen in. Bij elkaar waren er 37 amendementen waarover de partij moest discussiëren en stemmen.

Voor het debat was een uur uitgetrokken, maar de partij had er maar een half uur voor nodig. Over de meeste amendementen vond geen discussie plaats. De afgevaardigden volgden trouw de adviezen die het hoofdbestuur had opgesteld.

De enige afgevaardigde die flink van zich liet horen was Jan Schippers die sprak namens de kiesvereniging Barendrecht/Rotterdam. Inderdaad dezelfde Schippers die directeur is van het wetenschappelijk instituut. Over dubbele petten doet de partij niet zo moeilijk.

Schippers liet ook op een ander manier nog van zich horen. Hij was namelijk ook de organist tijdens het verkiezingscongres. Nu staat de SGP bekend om de gedragen wijze van zingen. Schippers probeerde het tempo enigszins te verhogen, wat ook nog een beetje lukte.

Voor het overige was de samenzang weer als van ouds. Want zingen, dat kunnen de SGP-mannen wel. En hoewel er veel minder aanwezigen waren dan tijdens het reguliere, jaarlijkse congres klonk het gezang weer als een klok. Zeker toen een onderwijzer uit Staphorst met een stem als een bazuin bij Psalm 119 verrassend de tweede stem zong. Dat bezorgde meerdere aanwezigen een kippenvelmoment.

Ruissen sloot zijn speech verrassend af: „Wist u dat er in Europa duizenden vacatures zijn voor thuiswerkers? Die staan niet in de krant. Ik doel op 1 Timotheüs 2 vers 2, waar we opgeroepen worden te bidden voor de overheid. Heel belangrijk werk, waar u niet voor naar Brussel hoeft. Paulus schrijft: „Want dat is goed en aangenaam voor God, onze Zaligmaker.”