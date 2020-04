SGP’er: Vóór doodstraf zijn, past bij vóór het leven zijn

Als de SGP een pleidooi voert vóór de doodstraf, strijdt dat beslist niet met de keuze van deze partij om de verkiezingen in te gaan als een partij die vóór het leven is.

Dat schrijft Hans van den Breevaart, medewerker van het wetenschappelijk instituut, deze week in het SGP-studieblad Zicht. Van den Breevaart grijpt daarmee terug op een discussie die begin 2017 binnen de SGP gevoerd werd. Uiteindelijk besloot de partij toen om, nadat dit jarenlang wél gebeurd was, een pleidooi voor het herinvoeren van de doodstraf níét meer op te nemen in het verkiezingsprogramma.

Van de Breevaart erkent, zo schrijft hij, dat „het nogal wat moeite kost om mensen van tegenwoordig uit te leggen hoe pleiten voor het leven te rijmen valt met sommige mensen het recht op leven te willen ontnemen.”

Toch zijn deze standpunten „bij nader inzien” wel degelijk goed te combineren, aldus de wetenschapper, waarom hij er ook voor pleit herinvoering van de doodstraf wel in het beginselprogramma van de SGP te laten staan.

Met verwijzing naar diverse theologen, onder wie Augustinus, Thomas van Aquino, Benedictus de XVI en Douma, argumenteert Van de Breevaart dat straffen „proportioneel” dienen te zijn. „Bij vrijheidsberoving volgt gevangenschap. Bij stelen, of het anderszins toebrengen van schade aan andermans bezittingen, volgt materiële compensatie.”

Daarom behoort degene die „erkent dat het leven principieel beschermwaardig is, niet alleen te pleiten voor strafbaarstelling van abortus, (...), maar dient zo iemand ook principieel voor de doodstraf te zien”, aldus Van de Breevaart.